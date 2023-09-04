Коэффициент территории по полису ОСАГО вырос в 17,6 раз для грузовиков из недружественных стран

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Банк России увеличил коэффициент территории по полисам ОСАГО для грузовиков, въезжающих в РФ из недружественных стран, с 1,7 до 30, следует из указания регулятора (№6510-У). В проекте указания тот же коэффициент предполагалось увеличить до 12,5. Таким образом, в итоговом документе коэффициент для грузовиков из недружественных стран вырос еще в 2,4 раза.

Для водителей легковых автомобилей (а также мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов) из недружественных стран, как и планировалось, коэффициент не поменялся и составляет по-прежнему 1,7.

Кроме того, указанием Банка России с 1 января 2024 года определен территориальный коэффициент для расчета стоимости полиса ОСАГО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, он составит 0,68. Значения коэффициентов территории для новых регионов по сравнению с ранее опубликованной редакцией проекта документа не изменились.

Изменения подходов к ценообразованию при страховании ответственности для водителей из недружественных стран потребовалось вводить в связи с отказом стран Евросоюза принимать российские сертификаты "Зеленой карты".

Как пояснил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, "в результате система "Зеленая карта" в прежнем формате уже не действует, расходы российских водителей на покупку полисов страхования ответственности при въезде на территорию недружественных стран (эмитированных иностранными страховщиками), по факту выросли в среднем в пять раз по сравнению с теми расходами, которые они несли при покупке полиса "зеленая карта".

Такое повышение стоимости затронуло как водителей легковых автомобилей, так и водителей грузового транспорта, добавил он. После отказа принимать российские "зеленые карты" "водители, приезжающие из недружественных стран, соответственно на границе с РФ приобретают полисы ОСАГО у российских страховщиков. Регулятор применил диверсифицированный подход в тарифообразовании по этим полисам.

"Так, для водителей-физлиц коэффициент территории не меняется, зато он меняется, и очень чувствительно, для юрлиц - грузовых перевозчиков из недружественных стран. Но в целом ответ ЦБ можно считать симметричным, он вызван прежними решениями по приостановке членства РФ в этой международной системе страхования автогражданской ответственности".

Указание Банка России (№6510-У) "О внесении изменений в приложение 2 к указанию Банка России от 8 декабря 2021 года №6007-У "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" было опубликовано ЦБ 16 августа 2023 года и вступило в силу через 10 дней.