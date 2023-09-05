Минобороны заявило о поражении украинского дрона над Калужской областью
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник над Калужской областью.
"5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", - заявили военные