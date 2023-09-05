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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы работают штатно после ограничений, введенных ранним утром во вторник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.

"С 07:30 аэропорты Москвы и "Жуковский" работают в штатном режиме. Ранее были временно ограничены полеты из/в аэропортов "Внуково" и "Шереметьево", в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сказала представитель ведомства журналистам.

Беспилотники самолетного типа уничтожены над территорией Истринского района Московской области, а также в Калужской и Тверской областях, сообщало ранее во вторник Минобороны РФ.

Москва
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