Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы работают штатно после ограничений, введенных ранним утром во вторник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.

"С 07:30 аэропорты Москвы и "Жуковский" работают в штатном режиме. Ранее были временно ограничены полеты из/в аэропортов "Внуково" и "Шереметьево", в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сказала представитель ведомства журналистам.

Беспилотники самолетного типа уничтожены над территорией Истринского района Московской области, а также в Калужской и Тверской областях, сообщало ранее во вторник Минобороны РФ.