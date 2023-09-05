Минобороны заявило об поражении украинского БПЛА над Истринским районом МО
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Подмосковье.
"Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - заявили военные.