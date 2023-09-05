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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

ЦБ РФ может повысить ставку в случае ослабления национальной валюты до 100 руб. за доллар

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк России может пойти на повышение ставки, если доллар приблизится к отметке 100 рублей, сказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в интервью "Парламентской газете".

"Если рубль продолжит падение, приближаясь к 100 рублям за доллар, не сомневаюсь, что ЦБ еще раз поднимет ключевую ставку", - полагает депутат.

При этом, по его словам, сценарий, при котором национальная валюта ослабнет до 100 рублей за доллар, маловероятен.

"Маловероятно. Доллар будет стоить меньше 100 рублей", - сказал депутат. "Сто рублей за доллар - это такой психологический индикатор, который влияет на настроения граждан и бизнеса. И если рубль будет слабеть ниже этой отметки, то очевидно, что люди в целях сохранения своих сбережений, исходя из ожиданий, которые формируются под влиянием этой цифры, начнут скупать валюту и таким образом оказывать дополнительное давление на курс рубля. Поэтому важно не дать национальной валюте упасть ниже отметки 100 рублей за доллар", - считает Аксаков.

Анатолий Аксаков ЦБ
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