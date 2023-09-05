Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

ФСБ задержала жителя Кубани за попытку присоединиться к ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Краснодарского края при попытке выезда из страны с целью присоединиться к украинской армии.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину.

"В отношении него следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника) УК России", - сообщили в ФСБ.

ВСУ ФСБ СБУ Украина Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

МЧС сообщило о стабилизации паводковой ситуации в Приморье

МЧС сообщило о стабилизации паводковой ситуации в Приморье

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Минобороны заявило о поражении украинского дрона над Калужской областью

Более 630 млн руб. направлено на выплаты пострадавшим от паводка в Приморье

Более 630 млн руб. направлено на выплаты пострадавшим от паводка в Приморье

Временный управляющий российской "дочки" Google выявил у нее признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий российской "дочки" Google выявил у нее признаки преднамеренного банкротства

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Что произошло за день: понедельник, 4 сентября

Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных машин

Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных машин

Россия не будет проводить стратегические учения "Запад-2023"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });