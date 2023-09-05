ФСБ задержала жителя Кубани за попытку присоединиться к ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Краснодарского края при попытке выезда из страны с целью присоединиться к украинской армии.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину.

"В отношении него следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника) УК России", - сообщили в ФСБ.