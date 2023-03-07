Из Москвы депортировали планировавшего вступить в ВСУ приезжего из Центральной Азии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - УФСБ по Москве и Московской области вынесло предостережение приезжему из одной из республик Центральной Азии в связи с намерением принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, иностранец депортирован, сообщает пресс-служба управления.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области получены достоверные данные о намерениях иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против Вооруженных сил РФ", - сообщили в УФСБ во вторник.

По информации спецслужбы, иностранец, проходивший ранее срочную службу в должности "стрелок" мотострелковой бригады Министерства обороны у себя на родине, планировал осуществить преступные намерения в целях получения материального вознаграждения, обещанного ему неизвестным в интернете.

В октябре 2022 года он "высказал намерение выехать на территорию Украины", сообщили в УФСБ.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержанный дал признательные показания, добавили в управлении.

"С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК России ("Наемничество"), ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ", - сообщили в ведомстве.