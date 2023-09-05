Два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой в Ростовской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пять поездов задержали из-за смертельного ДТП на перегоне Высочино - Васильево-Петровская в Ростовской области, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги во вторник.

"Сегодня в 05:00 мск на перегоне Высочино - Васильево-Петровская в Ростовской области водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый ж/д переезд при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист поезда ("Адлер-Минск" - ИФ) применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковушки.

"В связи с ДТП поезд №302 Адлер - Минск был задержан на 2 часа 30 минут. Кроме того на время до одного часа задержаны поезда №641 Ростов - Адлер, №101 Адлер - Москва, №563 Москва - Анапа, №29 Новороссийск - Москва", - сообщает пресс-служба.