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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

ЛЭП повреждена в селе Вязовое Белгородской области при обстреле ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Краснояружского района.

Он написал в своем телеграм-канале, что пострадавших нет, но осколками снарядов повреждена линия электропередачи.

В настоящее время аварийные бригады и оперативные службы устраняют последствия, добавил он.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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