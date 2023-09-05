ЛЭП повреждена в селе Вязовое Белгородской области при обстреле ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Краснояружского района.

Он написал в своем телеграм-канале, что пострадавших нет, но осколками снарядов повреждена линия электропередачи.

В настоящее время аварийные бригады и оперативные службы устраняют последствия, добавил он.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.