Мирный житель погиб при повторном обстреле белгородского села Козинка

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один ранен в результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"(Мужчина - ИФ) скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен: женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, отметил губернатор.

Ранее во вторник он сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Козинка имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях. Кроме того, по данным главы региона, частично повреждены линии электро- и газоснабжения. Пострадавших не было.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.