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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

ГИБДД заявила, что езда на липучей резине круглый год не является нарушением

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Передвижение на автомобиле с липучей резиной возможно круглогодично и не влечет запрет на эксплуатацию транспортного средства, заявил начальник ГИБДД РФ Михаил Черников.

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"Липучая резина может использоваться хоть когда. Вопросов к ней нет. (...) Отстранять (от движения) никого за эксплуатацию "липучки" никто не будет. Ее использование не является условием, при котором запрещается движение", - сказал Черников журналистам во вторник на брифинге об изменениях перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

По словам главы Госавтоинспекции, "на липучей резине (с мягким слоем) в принципе летом ее износ будет больше, потому что зимой эксплуатация этой резины при низких температурах эффективна, эта резина не сгорает, а вот летом она, конечно, сгорит".

Также никаких административных санкций не последует для владельцев всесезонной резины, которая может эксплуатироваться и зимой, и летом, отметил Черников.

Ранее в МВД России сообщали о вступлении в силу с 1 сентября текущего года изменений в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Документом запрещается эксплуатация транспортного средства с неисправной антиблокировочной системой тормозов (АБС) в случае, если она предусмотрена заводской комплектацией автомобиля; кроме того, исключаются из перечня требования наличия медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Также среди нововведений - запрет на эксплуатацию транспортных средств с зимними шинами весь летний период (июнь, июль и август), запрет эксплуатации легковых автомобилей категории M1 (8 посадочных мест) и небольших грузовиков категории N1 (массой не более 3,5 тонн) без зимних шин весь зимний период (декабрь, январь, февраль).

ГИБДД МВД России Михаил Черников
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