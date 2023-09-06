ФСБ выявила 217 нелегальных оружейников в 53 регионах РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В июне и июле в 53 субъектах России выявлены 217 так называемых нелегальных оружейников, прекращена работа 84 подпольных мастерских по модернизации оружия, сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту", - сообщили в ЦОС.

Также, добавили там, прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Спецоперация проводилась в июне и июле Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Удмуртской и Чувашской республиках, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

Помимо этого нарушители выявлялись в Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Курской, Курганской, Мурманской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Саратовской, Смоленской, Тюменской, Томской, Тульской, Херсонской, Челябинской и Еврейской автономной областях.

В ФСБ сообщили, что из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 22 пулемета, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье.

Также изъяты 7 гранатометов, 704 артиллерийских снаряда и мины различного калибра, 210 гранат, 75 электродетонаторов и запалов, более 87 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 70 тыс. патронов различного калибра и 830 основных частей к огнестрельному оружию.