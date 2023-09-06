В РФ начался дополнительный период ЕГЭ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительный период Единого госэкзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов начинается 6 сентября, сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора в среду.

Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те, кто не прошел ЕГЭ в основной период и не получили аттестат.

На участие в ЕГЭ в дополнительный период зарегистрировано более 11 тысяч участников.

Сдавать они будут только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня. Сдавать ЕГЭ по русскому языку планируют 2 288 участников, по математике - 10 724 человека, пояснили в ведомстве.

Дополнительный период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 6 по 19 сентября.