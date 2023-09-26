Минобрнауки РФ определило минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ опубликовало приказ, который устанавливает минимальные баллы Единого госэкзамена в 2024-2025 учебном году для поступления в вуз.

Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации во вторник.

Для успешной сдачи экзамена выпускнику необходимо будет набрать 40 баллов по русскому языку, литературе и географии, 39 по математике, физике, биологии и химии, 45 баллов потребуется для успешной сдачи обществознания, а для истории - 35, информатика потребует минимум 44 балла, а иностранные языки - 30 баллов.

Ранее Минобрнауки сообщало о таком нововведении приемной кампании 2024-2025 года, как поступление в вуз без предоставления оригиналов документов. В ведомстве отмечали, что абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении больше не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов - достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на "Госуслугах".