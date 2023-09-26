Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ опубликовало приказ, который устанавливает минимальные баллы Единого госэкзамена в 2024-2025 учебном году для поступления в вуз.

Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации во вторник.

Для успешной сдачи экзамена выпускнику необходимо будет набрать 40 баллов по русскому языку, литературе и географии, 39 по математике, физике, биологии и химии, 45 баллов потребуется для успешной сдачи обществознания, а для истории - 35, информатика потребует минимум 44 балла, а иностранные языки - 30 баллов.

Ранее Минобрнауки сообщало о таком нововведении приемной кампании 2024-2025 года, как поступление в вуз без предоставления оригиналов документов. В ведомстве отмечали, что абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении больше не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов - достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на "Госуслугах".

Минобрнауки РФ ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 26 сентября

Апелляционный суд утвердил 19 лет колонии Навальному по делу об экстремизме

Дума 26 октября намерена рассмотреть проект федерального бюджета РФ в I чтении

Дума 26 октября намерена рассмотреть проект федерального бюджета РФ в I чтении

Медведев сообщил о принятии в ВС РФ более 325 тыс. человек в январе-сентябре

Власти Омской области сообщили о стабилизации ситуации с топливом на АЗС

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

Командующий Черноморским флотом принял участие в коллегии Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ заявил о наращивании мощи армии

Глава Минобороны РФ заявил о наращивании мощи армии

Песков не стал комментировать видео с сыном Кадырова

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил об уничтожении более 17 тыс. украинских военных за сентябрь

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });