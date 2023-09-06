"КАМАЗ" ждет, что объем рынка тяжелых грузовиков в РФ в 2023 г. станет рекордным

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "КАМАЗ", существенно снизивший рыночную долю в основном для себя сегменте тяжелых грузовиков на фоне экспансии иностранных брендов, ожидает в этом году рекордного объема рынка тяжелых грузовиков в России в 140 тысяч единиц, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин на пресс-конференции в рамках выставки Comtrans 2023.

"По тяжелым грузовикам - аномальный размер рынка. Я больше 20 лет работаю в "КАМАЗе", и такого, как в этом году, не было никогда. Причины, в целом, понятны. Подчеркиваю - размер гражданского рынка аномален и без госзаказа. Предварительные расчеты показывают, что, скорее всего, к концу года рынок тяжелых грузовиков достигнет 140 тысяч единиц", - сказал Когогин.

За прошлый год, по данным "Автостата", в РФ было реализовано 84,2 тыс. грузовиков (-15,6% к 2021 г.) Таким образом, в этом году рынок, согласно озвученному Когогиным прогнозу, может показать рост в 1,7 раза.

"Строятся дороги, жилье, много инфраструктурных проектов, что привело к тому, что потребность в коммерческом транспорте резко выросла. Когда мы занимались производством самосвалов и наши мощности позволяли делать чуть больше 1 тысячи самосвалов в месяц, мы не собирались наращивать, потому что рынок всегда колебался вокруг 15-16 тысяч самосвалов в год. Сегодня он превышает 30 тысяч", - отметил глава "КАМАЗа".

Он также отметил, что в текущем году "проснулся и начал резко расти рынок магистральных тягачей". "Конечно, в условиях, когда мы не можем дать достаточного объема продукции на гражданский рынок, китайские производители стали заполнять этот рынок. Я считаю, что это, наверное, на данном этапе скорее плюс, чем минус", - считает Когогин.

Отвечая на вопрос о планах производства тягачей флагманского модельного ряда К5, Когогин констатировал, что "КАМАЗ" в текущем году снизил производственные планы и вместо заявленных в начале года 9 тыс. единиц намерен выпустить "в пределах 6-7 тыс." "Наша цель - нарастить свою долю на рынке России только за счет развития нашего нового модельного ряда К5. Других вариантов мы не рассматриваем. Ежегодно мы будем удваивать, утраивать объемы производства. Основной объем инвестиций сделан", - добавил топ-менеджер.

Доля "КАМАЗа" на профильном для компании рынке тяжелых грузовиков, на фоне значительного роста его объемов, сократилась и сейчас, по озвученной Когогиным оценке, находится в пределах 25%.