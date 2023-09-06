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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

МИД РФ заявил о договоренности по поставкам зерна в Турцию при содействии Катара

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшее время начнется проработка технических деталей по вопросам поставки зерна в Турцию при содействии Катара, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, когда эти поставки могут начаться.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена организовать поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей поставки в беднейшие страны мира.

Ранее Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

МИД РФ Турция Катар
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