Лавров примет участие в Восточно-Азиатском саммите в Индонезии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в Джакарте примет участие в Восточно-Азиатском саммите (ВАС), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В ходе мероприятия считаем важным обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается АТР", - заявила она ранее на брифинге.

В частности, по словам Захаровой, российская сторона "намерена привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны, как они называют, ответственности НАТО".

"Имеем в виду продолжить работу в направлении запуска общерегионального механизма коллективного реагирования на эпидемические угрозы, развитие кооперации в туристической области, взаимодействие по линии волонтерских движений", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также сообщила, что в рамках пребывания в Джакарте российский министр проведет серию встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений.

Кроме того, Захарова сообщила, что 7-8 сентября Лавров посетит Бангладеш с рабочим визитом, проведет переговоры с премьер-министром и главой МИД этой страны.

"В ходе предстоящего визита будут обстоятельно рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, и запланирован обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам", - заявила она.

Захарова также напомнила, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Дели.