Энергоснабжение Энергодара нарушено в результате украинских атак на ЛЭП

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали в среду линии электропередачи, питающие Энергодар и близлежащие населенные пункты, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"В результате вражеских атак повреждены линии электропередачи (150 кВ), питающие Энергодар и близлежащие населенные пункты", - говорится в сообщении.

Специалисты начали ремонтные работы, власти обещают восстановить энергоснабжение к 17:00 по московскому времени.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, которая не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Накануне в экстренных службах сообщили журналистам, что жители Энергодара остались без водоснабжения после атаки двух беспилотников. О восстановлении подачи на данный момент не сообщалось.