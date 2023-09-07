Свыше 1,2 млн заявлений подано для участия в ДЭГ на выборах 8-10 сентября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Более 1 млн 200 тыс. заявлений в настоящее время подано для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в ходе выборов в сентябре, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По состоянию на вчерашний вечер, заявления на участие в ДЭГе подали более 1 млн 200 тыс. человек. Для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявлений не требуется, поэтому сейчас мы не знаем, сколько там человек могут проголосовать. Предполагаем, что большое количество", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в четверг.

По ее словам, более 22 млн избирателей смогут потенциально принять участие в онлайн-голосовании на выборах в этом году.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре примут участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе. Ранее сообщалось, что на обеих платформах прошло тестирование системы онлайн-голосования; в ходе него не было зафиксировано масштабных сбоев, системы работали штатно.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России пройдут выборные кампании различного уровня. Всего замещению подлежат около 34 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие порядка 65 млн избирателей.