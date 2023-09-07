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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В МЧС сообщили о проведении в РФ совместных учений со странами БРИКС в 2024 г.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет в следующем году учения со странами-участниками БРИКС в подмосковной Кубинке, заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар.

"Председательство в БРИКС переходит к РФ в следующем году. (...) Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам-участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность - 2024", который пройдет в конце мая - начале июня 2024 года в подмосковной Кубинке", - сообщил он журналистам в четверг во время участия в мероприятии, приуроченного к БРИКС, в ЮАР.

7-8 сентября глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с делегацией находится с рабочим визитом в городе Дурбан в ЮАР. В пятницу на полях БРИКС состоится заседание рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС.

БРИКС - межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.

МЧС РФ БРИКС
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