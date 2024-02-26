МЧС 5 и 6 марта проведет учения по борьбе с паводками и пожарами

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России по поручению Совета безопасности проведет в марте масштабное командно-штабное учение по борьбе с паводками и природными пожарами, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков.

"Командно-штабное учение пройдет 5 и 6 марта в преддверии паводка и пожароопасного сезона. Оно проводится по поручению Совета безопасности. О результатах будет доложено президенту РФ", - сказал он.

Учение пройдет во всех регионах, кроме Донбасса, Новороссии, приграничных с ними территорий. На учениях будут отработаны вопросы обеспечения безаварийного пропуска паводков, действия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, сообщил министр.

В нем примут участие федеральные министерства и ведомства, региональные структуры и службы, входящие в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На практике специалисты отработают действия от получения оперативной информации до оповещения и организации жизнеобеспечения населения. В частности, внимание будет уделено вопросам оказания финансовой помощи населению, пострадавшему от ЧС.