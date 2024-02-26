Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

МЧС 5 и 6 марта проведет учения по борьбе с паводками и пожарами

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России по поручению Совета безопасности проведет в марте масштабное командно-штабное учение по борьбе с паводками и природными пожарами, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков.

"Командно-штабное учение пройдет 5 и 6 марта в преддверии паводка и пожароопасного сезона. Оно проводится по поручению Совета безопасности. О результатах будет доложено президенту РФ", - сказал он.

Учение пройдет во всех регионах, кроме Донбасса, Новороссии, приграничных с ними территорий. На учениях будут отработаны вопросы обеспечения безаварийного пропуска паводков, действия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, сообщил министр.

В нем примут участие федеральные министерства и ведомства, региональные структуры и службы, входящие в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На практике специалисты отработают действия от получения оперативной информации до оповещения и организации жизнеобеспечения населения. В частности, внимание будет уделено вопросам оказания финансовой помощи населению, пострадавшему от ЧС.

МЧС Александр Куренков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Квоту по приему на целевое обучение в вузах в 2024 году увеличат на 6%

Холдинговая компания TCS Group редомицилирована в Россию

Думе предложат законодательно обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Думе предложат законодательно обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Что произошло за день: воскресенье, 25 февраля

Российские системы ПВО перехватили две украинские ракеты над Черным морем

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Кременского района ЛНР

Что произошло за день: суббота, 24 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });