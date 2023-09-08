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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

МВД РФ сообщило о задержании лидеров неонацистской группировки "Белая Масть"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали активных участников неонацистской группировки "Белая Масть", которые готовили совершение серии тяжких преступлений в регионах России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки "Белая Масть", участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории РФ серии тяжких преступлений, направленных, в том числе, против интересов страны", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По словам представителя МВД, активные участники криминального сообщества задержаны в нескольких субъектах России. Среди них ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности.

"В ходе обысков обнаружена нацистская символика, атрибутика и литература. Изъято, предположительно, холодное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы", - отметила Волк.

Следственными органами по факту деятельности экстремистского объединения возбуждено уголовное дело по статьям 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пропаганда терроризма), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Фигуранты заключены под стражу.

МВД РФ Ирина Волк
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