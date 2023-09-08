Правительство утвердило упрощенную выдачу документов о гибели участников СВО

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции.

Подписаны постановления, вносящие соответствующие изменения в порядок выдачи справок.

Согласно документам, право выдавать документы о смерти участников в зоне спецоперации предоставлено не только медицинским организациям, но и командирам воинских частей, которые должны информировать органы ЗАГС или в МФЦ о гибели военного во время службы. Разработчики считают, что это упростит и ускорит процесс назначения выплат и мер поддержки родственникам бойцов.

В то же время справка о смерти будет оформляться, если гибель военнослужащего не вызывает сомнений, а выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна. В частности, справка будет выдаваться родственникам в воинской части, в которой служил боец, в военном комиссариате, если речь идет о военнослужащем по контракту или в другой структуре, например, если военный служил в МВД или Росгвардии.

Согласно правилам, соответствующей справки о смерти будет достаточно для того, чтобы родственники через суд могли инициировать процедуру признания бойца погибшим для назначения им полагающихся выплат и мер социальной поддержки.

Постановления утверждены для реализации норм, принятых в апреле 2023 года законов, которые упростили процедуру признания военных погибшими и пропавшими без вести во время проведения спецоперации. Так, если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Умершим военнослужащий может быть объявлен через три месяца после вступления в силу решения суда о признании его пропавшим без вести.

Если будут основания предполагать гибель военнослужащего, в частности, его исчезновение в зоне активных боевых действий при угрожающих жизни обстоятельствах, то боец может быть объявлен погибшим через шесть месяцев. Ранее для признания гибели пропавшего без вести нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий.