Три человека погибли в ДТП с бензовозом в Ростовской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись в Ростовской области, есть жертвы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Около 21:00 мск поступило сообщение о лобовом столкновении бензовоза и ВАЗ 21099. ДТП произошло на выезде из Красного Сулина. Погибли три пассажира легковушки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате инцидента бензовоз опрокинулся, из него начало вытекать топливо, для перекачки которого прибыл другой бензовоз.

По его словам, перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение.