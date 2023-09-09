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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Три человека погибли в ДТП с бензовозом в Ростовской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись в Ростовской области, есть жертвы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Около 21:00 мск поступило сообщение о лобовом столкновении бензовоза и ВАЗ 21099. ДТП произошло на выезде из Красного Сулина. Погибли три пассажира легковушки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате инцидента бензовоз опрокинулся, из него начало вытекать топливо, для перекачки которого прибыл другой бензовоз.

По его словам, перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение.

Ростовская область
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