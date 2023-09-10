Единый день голосования на выборах стартует в регионах РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В 85 субъектах России, где в сентябре проводятся выборы различного уровня, стартует единый день голосования; в тех регионах, где проходит многодневное голосование, он станет финальным днем.

В частности, в Москве в период с 8 по 10 сентября проводятся выборы мэра, а также выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях в новой Москве. Избиратели могут проголосовать двумя способами - онлайн в личном кабинете на портале mos.ru, а также на избирательном участке. Голосование открыто с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

По состоянию на 20:00 второго дня голосования, на выборах в столице проголосовали более 2,5 млн москвичей, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, электронным способом проголосовали более 2,1 млн москвичей, а традиционным способом, на бумаге, 335 тыс. 791 человек.

Также в текущем году проводятся прямые выборы высших должностных лиц в 21 регионе России. Проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму VIII созыва по четырем одномандатным округам в четырех регионах страны - в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае, Липецкой области. Кроме того, проводятся выборы депутатов законодательных органов субъектов России в 20 регионах, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В 16 регионах страны проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов; в одном регионе - выборы главы муниципального образования административного центра субъекта.

В дистанционном электроном голосовании на выборах принимают участие 25 регионов России - 24 субъекта на федеральной платформе, а также Москва на собственной региональной платформе.

В минувшую субботу замглавы ЦИК РФ Николай Булаев оценил явку избирателей на федеральной платформе ДЭГ как очень высокую. Также он отметил, что явка на избирательных участках на выборах в Москве и Подмосковье будет высокой и может быть сопоставимой. Он также сообщил, что избиратели на выборах в разных регионах голосуют активно.

Всего в текущем году проводится более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 регионах России. Замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании могут принять участие около 67 млн избирателей. Зарегистрировано более 81 тыс. кандидатов, из них около 71 тыс. от 20 политических партий и 10 тыс. - в порядке самовыдвижения.