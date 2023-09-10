Рядом с Крымом уничтожено восемь украинских БПЛА
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении восьми украинских беспилотников в районе Крыма.
"Ночью 10 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - уточнили в министерстве.