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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Рядом с Крымом уничтожено восемь украинских БПЛА

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении восьми украинских беспилотников в районе Крыма.

"Ночью 10 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - уточнили в министерстве.

Минобороны РФ Крым
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