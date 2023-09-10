Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море трех катеров с десантом ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что уничтожили в акватории Черного моря трех украинских катеров с десантом.

"Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", - сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ в воскресенье.

Ранее ведомство сообщало, что силы ПВО сбили рядом с Крымом восемь украинских беспилотников.