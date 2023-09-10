Украинский беспилотник посажен средствами РЭБ в Орловской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Орловской области сообщает об обезвреживании беспилотника ВСУ на территории региона в воскресенье.

"В районе села Сомово Шаблыкинского района средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал, опасности для жителей региона нет.

В правительстве добавили, что в настоящее время место происшествия оцеплено, правоохранительными органами проводится необходимый комплекс мероприятий.