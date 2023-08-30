В Орловской области обезвредили еще один беспилотник

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о беспилотнике, который был сбит на территории Корсаковского района в среду днем.

"Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области. Никаких повреждений или пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду при отражении атаки средствами ПВО над территорией Орловской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет.