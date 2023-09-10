Более 130 обращений получил центр наблюдения за выборами в Подмосковье

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области получил более 130 обращений с нареканиями, которые были устранены; серьезных нарушений не зафиксировано, сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева в воскресение.

"По линии ОП (Общественной палаты - ИФ) России мы только за сегодня рассмотрели 82 обращения. Более 50 обращений поступило на горячую линию. Все заявки обрабатываются. В данный момент можем с уверенностью сказать, что существенных нареканий общественными наблюдателями зафиксировано не было", - сказала Дмитриева журналистам.

Она добавила, что в центре общественного наблюдения более 700 человек на протяжении всех трех дней голосования следили за трансляцией с участков. Центр посетила делегация общественных наблюдателей из Таиланда, представители политических партий, депутаты, члены СПЧ при президенте России.

Председатель Совета по правам человека Московской области Марина Юденич также сообщила, что урны, в которых подозревался вброс, опечатывались и больше их не использовали. Также среди обращений был вопрос недопуска или удаления с избирательного участка членов избирательной комиссии, представителей СМИ.

Юденич добавила, что большинство конфликтов были исчерпаны, людям даны разъяснения.

"Были сообщения о том, что некие противоправные действия в отношении избирателей, членов избирательной комиссии происходили за пределами избирательных участков. Это вне зоны компетенций наших наблюдателей. Мы рекомендовали обращаться в правоохранительные органы", - сказала Юденич.

В Московской области 8, 9 и 10 сентября прошли выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах. Участки закрылись в 20:00.