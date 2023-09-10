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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Действующий губернатор Самарской области Азаров набирает около 85% голосов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Самарской области по результатам обработки 57% бюллетеней с результатом 84,77 % лидирует действующий губернатор Дмитрий Азаров (партия "Единая Россия"), следует из данных ЦИК России.

За Алексея Лескина от КПРФ проголосовали 6,69% избирателей, за Александра Степанова от ЛДПР - 4,03%, за Михаила Маряхина от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 1,47 %, за Сергея Пухаева от "Новых людей" - 1,66%.

На 18:00 явка на выборах составила 50,12%.

Предыдущие выборы губернатора Самарской области проводились досрочно в сентябре 2017 года в связи с уходом в отставку с поста Николая Меркушкина. Главой региона был избран врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, набравший 72,63% голосов избирателей. Явка составила 48,05%.

Дмитрий Азаров Самарская область
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