Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров набирает 83,83% голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Самарской области по итогам обработки 100% протоколов с результатом 83,83% лидирует действующий губернатор Дмитрий Азаров (партия "Единая Россия"), следует из данных облизбиркома.

За него проголосовали 1 086 187 избирателей, пришедших на выборы.

За Алексея Лескина от КПРФ проголосовали 6,73% избирателей, за Александра Степанова от ЛДПР - 4,28%, за Михаила Маряхина от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 1,75%, за Сергея Пухаева от "Новых людей" -1,74 %.

Явка на выборах составила 53,79%.

Предыдущие выборы губернатора Самарской области проводились досрочно в сентябре 2017 года в связи с уходом в отставку с поста Николая Меркушкина. Главой региона был избран врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, набравший 72,63% голосов избирателей. Явка составила 48,05%.