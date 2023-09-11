Единороссы получили 55,47% голосов во Владимирском Заксобрании

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Законодательное собрание Владимирской области "Единая Россия" набрала 55,47% голосов по результатам обработки 100% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

У КПРФ - 14,02%, у ЛДПР - 10,39%, у "Справедливой России - За правду" - 6,63%, "Партия пенсионеров" набирает 6,06%, "Новые люди" - 4,83%.

Выборы во Владимирское Заксобрание проходят по смешанной системе: из 40 депутатов 15 избираются по партийным спискам, еще 25 - по одномандатным округам.