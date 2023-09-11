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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Путин во Владивостоке примет участие в Восточном экономическом форуме

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 11-12 сентября совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, где примет участие в VIII Восточном экономическом форуме.

Работа президента в понедельник во Владивостоке будет посвящена вопросам развития региона. Как ожидается, глава государства посетит судостроительный комплекс "Звезда", затем ознакомится с интерактивной презентацией достижений Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), готовых к запуску своих производств.

"Отрадно, что за минувший год набралось несколько предприятий, которые можно открыть, продолжаются инвестиции в ТОРах, запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям", - сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Далее в режиме ВКС президент проведет совещание, на котором продолжится обсуждение программы развития дальневосточных городов -Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска. Позже он заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России.

В тот же день запланирована рабочая встреча Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Во вторник 12 сентября президент РФ выступит на пленарной сессии ВЭФ.

В этом году главным иностранным гостем форума будет вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту, с которой Путин проведёт отдельную двустороннюю встречу.

Двусторонние переговоры у президента РФ "на полях" форума запланированы и с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который также примет участие в работе ВЭФ.

Перед пленарным заседанием президент также встретится с модераторами сессий ВЭФ. "В прошлом году была такая встреча апробирована, она получилась достаточно содержательная, собственно, это дает президенту возможность погрузиться в ту проблематику, которая фигурировала на повестке дня форума и также поговорить о конкретных вопросах, проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе своей работы в регионе", - сказал Песков.

Основное заседание форума будет посвящено проблематике Дальнего Востока, дискуссия также традиционно затронет и международные вопросы.

"Пленарка - всегда ожидаемое центральное событие форума, дискуссия с акцентом на дальневосточную проблематику, тематику развития, ну и, конечно, которая традиционно всегда охватывает и международные вопросы, и другие темы, связанные с развитием нашей страны", - сообщил Песков.

На форуме, отметил он, будут подведены итоги десятилетней работы в рамках поручений Путина по развитию регионов Дальнего Востока.

"И, как всегда, будет обсуждаться весь инструментарий по развитию экономики этого гигантского региона России - Дальнего Востока. Будут бизнес-диалоги в рамках форума - с Индией, с Китаем, с Монголией, с АСЕАН", - сказал пресс-секретарь главы государства.

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