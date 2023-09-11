Коммунист Клычков набрал 82,09% на выборах губернатора Орловской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 100% протоколов действующий губернатор Орловской области, кандидат от КПРФ Андрей Клычков набрал 82,09%, следует из данных Центризбиркома.

Кандидат от ЛДПР, зампредседателя Орловского областного совета народных депутатов Владислав Числов получил 8,37%, кандидат от партии "Новые люди", депутат областного совета Светлана Ковалева - 7,17%.

Вечером 10 сентября Клычков в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что по состоянию на 19:30 явка на выборах губернатора Орловской области превышала 54%.

Клычков был назначен врио губернатора Орловской области 3 октября 2017 года указом президента Владимира Путина, после того как прежний глава региона Вадим Потомский подал в отставку по собственному желанию и был назначен заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе. В 2018 году Клычков победил на выборах губернатора с 83,5% голосов.