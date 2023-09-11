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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

"Единая Россия" лидирует в парламентских выборах в Ростовской области и Калмыкии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - По итогам подсчета более половины всего количества протоколов "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в парламенты Ростовской области и Республики Калмыкия, набрав 68,63% и 64,11% голосов соответственно, следует из данных на сайте ЦИК.

На выборах в парламент Ростовской области после обработки 54,93% бюллетеней второе место занимает КПРФ с 11,42% голосов, на третьем месте следует ЛДПР, которая набрала 6,90%. Остальные партии набрали менее 5% голосов каждая.

На выборах в парламент Калмыкии по итогам подсчета 66,96% бюллетеней второе место занимает КПРФ с 13,40% голосов, на третьем месте партия "Новые люди" - 8,66% голосов. Остальные партии имеют менее 6% голосов.

Калмыкия Ростовская область
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