Орешкин заявил о предпосылках для укрепления рубля в ближайшие месяцы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая во вторник на сессии в рамках Восточного экономического форума

"Фундаментальные факторы, платежный баланс, уверенное исполнение бюджета, очень хорошие прогнозы по бюджету, замедляющееся кредитование все это создает предпосылки для более крепкого рубля в ближайшие месяцы", - прокомментировал он вопрос о перспективах рубля.

Как сообщалось, накануне Орешкин в беседе с "Интерфаксом", комментируя ситуацию на валютном рынке, сказал, что "рынок прошел пиковые значения".

"В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - пояснил он свои ожидания роста предложения валюты на рынке.

Он также отметил, что по итогам 2023 года дефицит бюджета не превысит прогнозные 2%, может оказаться даже ниже, а в 2024 году при определенных сценариях возможен и профицит бюджета.

"Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. По итогам года бюджет сложится с дефицитом 2% ВВП или меньше, что лучше параметров, заложенных на этот год. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов", - сказал помощник президента.

"Кабмин проделал очень серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшую трехлетку. Показатели бюджетного баланса будут значительно лучше ожиданий. При определенных сценариях бюджет следующего года может быть исполнен с профицитом", - считает Орешкин.