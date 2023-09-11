Военные РФ заявили о ликвидации пункта управления дронами в Херсонской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении в Херсонской области пункта управления беспилотниками вооруженных сил Украины.

"В районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, на херсонском направлении за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Российские военные за сутки уничтожили 46 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Петровское, Евгеновка, Артемовск (ДНР), Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области, сказал Конашенков.

По его словам, также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS производства США.

Отражены пять атак ВСУ на донецком направлении, по три атаки - на южно-донецком и красно-лиманском, одна - на запорожском, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что на южно-донецком направлении потери армии Украины составили: до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б".

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на красно-лиманском направлении "потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20".

Он заявил, что на запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

По данным Конашенкова, потери армии Украины составили: до 145 военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы: М119, а также "Мста-Б" и Д-20.

"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - заявил представитель военного ведомства.

По его словам, в ДНР ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области", - сказал он.

По его данным, в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

"Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.