ФАС завершает анализ стратегии поведения участников рынка нефтепродуктов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершает анализ стратегии поведения участников рынка нефтепродуктов, а также продолжает проработку вопросов обеспечения внутреннего рынка топлива, говорится в комментарии ведомства, распространенном пресс-службой.

"Служба отмечает, что, согласно закону "О защите конкуренции", сложившаяся на бирже цена не может быть признана монопольно высокой. Однако для этого необходимо выполнять ряд условий в части равномерности и регулярности продаж и поставок топлива на биржу", - отмечается в сообщении.

Также ФАС напоминает, что ею разработаны документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже на 1%.

"Сейчас компании приводят доводы о ремонтах нефтеперерабатывающих заводов. ФАС России анализирует указанные доводы с фактической реализацией топлива на бирже. Служба считает, что в случае ремонтов компании должны создавать запас и обеспечивать обязательную регулярность и равномерность продаж нефтепродуктов на организованных торгах", - подчеркивается в комментарии.

Кроме того, ведомство проработает вопрос увязки экономических и технологических условий формирования графиков ремонтов НПЗ для обеспечения надлежащего объёма нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на бирже. Это позволит заранее планировать деятельность участников рынка особенно в период повышенного спроса, подчеркивает ФАС.