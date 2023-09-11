Зампред ЦК КПРФ назвал партию главной оппозиционной силой страны по итогам выборов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Итоги прошедшей избирательной кампании показали, что КПРФ является главной оппозиционной партией в России и ее программа и позиция востребованы, заявил на пресс-конференции первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Комментируя результат компартии на выборах мэра столицы, он отметил, что "по сравнению с 2018 году в абсолютных голосах кандидат от КПРФ Леонид Зюганов на выборах мэра Москвы прирастил" уровень поддержки.

На муниципальном уровне, по словам Афонина, многие кандидаты-коммунисты стали депутатами, в частности, в Сочи, Геленджике, Тыве.

"Мы серьезно укрепили нашу вертикаль в новых регионах, например, в Херсонской области, где от КПРФ теперь есть депутаты "практически во всех муниципалитетах", - добавил Афонин.

Председатель партии Геннадий Зюганов в свою очередь выразил несогласие с заявлениями, что "во всех одномандатных округах победила "Единая Россия".

Кроме того, он отметил, что в КПРФ появились "новые талантливые кадры". "У нас появилась целая плеяда очень грамотных людей, которые проявили себя в этой выборной кампании", - сказал Зюганов.

Он также сообщил, что в октябре КПРФ проведет пленум, о теме которого проинформируют позже, а в декабре съезд, на котором выдвинет своих кандидатов, в том числе в правительство "народного доверия".

После прошедших выборов секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия улучшила свои результаты по сравнению с 2018 годом во всех регионах.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал завершившуюся выборную кампанию партии "исторической, важной и очень успешной".

"Для нас это серьезный рывок, сокращение нашей разницы с КПРФ почти на 12%, мощный рост в ряде регионов, городов, и стремительное движение в тренде "ЛДПР - вторая политическая сила", это серьезно", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что результаты выборов красноречиво говорят о том, что россияне проголосовали за власть.