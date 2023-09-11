Два российских Ту-22М3 провели полет над Балтикой на фоне маневров НАТО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовое патрулирование над нейтральными водами Балтийского моря, полет был плановый, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

Как сообщалось, на Балтике в выходные начались учения НАТО Northern Coasts 2023.

"Продолжительность полета составила около 5 часов", - сообщило Минобороны РФ.

По словам российских военных, в полете Ту-22М3 сопровождались истребителями Су-35С Воздушно-космических сил РФ.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в заявлении.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - отмечается в сообщении.

У берегов Латвии и Эстонии в выходные начались натовские военно-морские учения Northern Coasts 2023. Они будут проходить под командованием ВМС Германии до 23 сентября.

В этих маневрах, как сообщалось, задействованы около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран.