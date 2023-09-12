Глава "Росатома" усмотрел в атаке БПЛА на Энергодар ответ на прошедшие в РФ выборы

В атаке в понедельник, 11 сентября, участвовали шесть беспилотников, два из них удалось сбить на подлете к Энергодару

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Безопасность Запорожской АЭС с технологической точки зрения абсолютна, но из-за непрекращающегося давления и атак на городскую инфраструктуру, возникают риски нетехнологического характера, это вызывает глубокую озабоченность. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. По его словам, атака беспилотников на Энергодар в понедельник – это ответ на прошедшие в России выборы.

"С технологической точки зрения безопасность (станции) абсолютна (...) Но с учетом непрекращающегося давления, в том числе атак на городскую инфраструктуру, конечно же, возникают риски нетехнологического характера, и это, конечно, вызывает глубокую озабоченность", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о безопасности станции из-за атак.

Он отметил, что с технологической точки зрения на станции "блоки находятся в останове, пять в холодном, один в горячем, контролируемый уровень в пруде охладителе, есть необходимое количество скважин подземных, чтобы восполнить любой дефицит воды, и в этом состоянии мы полностью понимаем, как обеспечить сведение к нулю любых технологических рисков".

Лихачев отметил, что последняя массированная атака на Энергодар была в понедельник, 11 сентября.

Он связал эту атаку с результатами на выборах в Энергодаре партии "Единая Россия". Глава "Росатома" напомнил, что накануне прошедших выборов в Энергодаре "была очень напряженная ситуация; были обстрелы территории города", в связи с чем городские власти перенесли начало учебного года с 1 на 11 сентября.

"Прошли выборы в Энергодаре. В целом, голосование за партию "Единая Россия" даже чуть выше, чем в Запорожской области. В Запорожской области, если мне не изменяет память 83%, а в Энергодаре - 86%. Ну, и в ответ на это вчера была массированная атака беспилотниками города Энергодара", - сказал Лихачёв.

По его словам, "шесть прилетов было зафиксировано, из них два беспилотника удалось ликвидировать на подлете".

"Четыре нанесли удары, под удар попал городской парк, дом культуры "Современник", паспортный стол и офис "Единой России". Это такой ответ, видимо, за проактивное голосование жителей Энергодара", - сказал глава "Росатома".

Он отметил, что "всё это вызывает у нас, конечно, чувство озабоченности". "Продолжает нарушаться один из основных принципов безопасности, связанный с нормальной жизнедеятельностью города-спутника, а это значит (оказание - ИФ) давления на персонал станции", - сказал он.

Лихачев напомнил, что ранее был сокращен персонал, работающий непосредственно на ЗАЭС в целях безопасности, оставлено минимальное количество людей, которые обеспечивают жизнедеятельность объекта.

"К сожалению, не прекращаются демонстративные действия киевских властей, направленные на дальнейшее запугивание жителей города и работников станции", - сказал Лихачев.

Как сообщалось, Энергодар стал в понедельник целью атаки нескольких беспилотников вооруженных сил Украины, пострадал жилой сектор.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы в ноябре 2022 года.