Qiwi попросила Nasdaq продлить срок реструктуризации бизнеса

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Qiwi plc попросила биржу Nasdaq продлить срок завершения реструктуризации бизнеса на месяц, планирует завершить этот процесс 11 ноября 2023 года, следует из сообщения группы.

Изначально Qiwi планировала завершить процесс реструктуризации бизнеса до 11 сентября 2023 года. "Дополнительное время в настоящее время требуется для завершения заключительного этапа продажи российских активов, который требует определенных разрешений регулирующих органов", - отмечает группа.

Qiwi обратилась к Nasdaq с запросом о продлении срока, в течение которого компания должна завершить процесс разделения бизнеса для сохранения листинга. Биржа удовлетворила запрос компании, отмечается в сообщении.

Группа выполнила следующие этапы реструктуризации: 1) независимый оценщик подготовил отчет об оценке всех российских активов, которые будут переданы от Qiwi plc в АО "Киви"; 2) российские активы консолидированы в рамках АО "Киви".

Кроме того, группа отмечает, что опубликовала финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года.

"Компания будет своевременно информировать рынок о дальнейшем развитии процесса реструктуризации. Мы продолжаем действовать в интересах всех наших заинтересованных сторон, включая инвесторов, клиентов, торговые предприятия, деловых партнеров и сотрудников в эти беспрецедентные и сложные времена", - говорится в сообщении Qiwi.

Ранее сообщалось, что Qiwi сохранит листинг на Nasdaq при соблюдении ряда условий: разделении бизнеса на международный и российский сегменты. Предполагалось, что международный бизнес войдет в Qiwi, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и "Московской бирже", российский бизнес будет консолидирован в АО "Киви".

Полное разделение бизнеса планировалось провести до конца августа текущего года при условии получения всех регуляторных одобрений. В случае одобрения реструктуризации Банком России АО "Киви" и Qiwi plc продолжат свое развитие независимо друг от друга, заявила ранее группа.

Торги американских депозитарных акций (ADS) Qiwi на Nasdaq в связи с геополитической ситуацией были приостановлены с 28 февраля 2022 года. Торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.

Nasdaq 15 марта уведомила Qiwi о делистинге ее акций с 24 марта 2023 года. Группа через неделю сообщила, что подала запрос на проведение слушания по обжалованию этого решения.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,5% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,2% акций и 71,2% голосов).