Аэрофлот до конца года планирует запустить рейсы на Хайнань

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" до конца этого года планирует запустить рейсы на китайский остров Хайнань, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Планируем полеты в Хайнань. Сейчас ждем разрешения и получения слотов. Мы хотели бы запустить их в 2023 году", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

Самый главный сдерживающий фактор для открытия рейсов - незапущенный новый порядок безвизового туристического обмена с Китаем, отметил он.

В августе сообщалось, что "Аэрофлот" получил допуски к полетам на Хайнань (в город Санья) из ряда городов РФ: Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска. Аналогичные допуски из Москвы и Красноярска получила дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия".