Закрытие неба из-за атаки дронов не влияет на производственную программу Аэрофлота

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения полетов в Москве, которые вводятся в последние месяцы из-за атаки украинских беспилотников, не сказываются на производственной программе "Аэрофлота", сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Безусловно, это оказывает влияние на нашу деятельность. (...) Тем не менее, мы не планируем корректировать нашу производственную программу. Это наши расходы, связанные с нашей операционной деятельностью, вопрос о компенсациях не стоит. Операционно для нас это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

Статистически "Шереметьево" (базовый аэропорт "Аэрофлота" в Москве) менее подвержено влиянию беспилотников, отметил он.

"Самое существенное, это когда у нас порядка 19 рейсов ушло на запасные аэродромы в течение всего суточного плана", - сказал Александровский.

Из-за атаки украинских беспилотников на города РФ в последние месяцы авиавласти вводят временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Москвы и Подмосковья. Ограничения действуют по несколько часов.