Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Закрытие неба из-за атаки дронов не влияет на производственную программу Аэрофлота

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения полетов в Москве, которые вводятся в последние месяцы из-за атаки украинских беспилотников, не сказываются на производственной программе "Аэрофлота", сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Безусловно, это оказывает влияние на нашу деятельность. (...) Тем не менее, мы не планируем корректировать нашу производственную программу. Это наши расходы, связанные с нашей операционной деятельностью, вопрос о компенсациях не стоит. Операционно для нас это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

Статистически "Шереметьево" (базовый аэропорт "Аэрофлота" в Москве) менее подвержено влиянию беспилотников, отметил он.

"Самое существенное, это когда у нас порядка 19 рейсов ушло на запасные аэродромы в течение всего суточного плана", - сказал Александровский.

Из-за атаки украинских беспилотников на города РФ в последние месяцы авиавласти вводят временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Москвы и Подмосковья. Ограничения действуют по несколько часов.

Аэрофлот Сергей Александровский Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еще два беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью

Аэрофлот до конца года планирует запустить рейсы на Хайнань

Аэрофлот до конца года планирует запустить рейсы на Хайнань

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинских дронов в Белгородской и Брянской областях

Два беспилотника сбиты силами ПВО в Брянской области

Что произошло за день: среда, 13 сентября

Российские военные уничтожили три морских беспилотника ВСУ в Черном море

Движение по Крымскому мосту восстановили после третьей за сутки остановки

Минобороны утвердило перечень заболеваний, при которых нельзя служить

Минобороны утвердило перечень заболеваний, при которых нельзя служить

Песков сообщил, что планов об ответном визите Путина в КНДР пока нет

Отказ от обработки биометрии написали менее 1% россиян

Отказ от обработки биометрии написали менее 1% россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });