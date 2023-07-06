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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Суд перевел Олега Митволя из СИЗО под домашний арест

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пятый апелляционный суд общей юрисдикции Новосибирска изменил меру пресечения на домашний арест в отношении председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (КрасноярскТИСИз) Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Митволь вчера освобожден из СИЗО, будет отбывать домашний арест по месту жительства в Красноярске", - говорится в сообщении.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро в краевом центре. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта. В декабре 2019 года экс-заместитель главы Росприроднадзора, председатель совета директоров "КрасноярскТИСИза" Митволь заявил, что проектно-сметная документация (ПСД) передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект был возвращен на доработку.

В июле 2022 года бывший замглавы Росприроднадзора Митволь был арестован в Красноярске по подозрению в хищении более 900 млн рублей.

Также в июле 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Красноярского краевого транспортного управления, он подозревается в превышении полномочий при подписании акта приема-передачи корректировок ПСД красноярского метро. Общий имущественный ущерб составил 742 млн рублей.

Как сообщалось в феврале 2023 года, Митволя госпитализировали из СИЗО в краевую туберкулезную больницу N1 (КТБ N1) в Красноярске, он находился под наблюдением врачей, его состояние оценивалось как удовлетворительное. 29 марта пресс-служба краевого ГУФСИН сообщила, что Митволь переведен из больницы обратно в СИЗО.

Во вторник Красноярский краевой суд продлил арест Митволя до 25 июля.

"КрасноярскТИСИз" специализируется в области инженерно-строительных изысканий и проектирования.

Красноярск Красноярский край Олег Митволь
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