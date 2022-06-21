Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил досудебное соглашение

Он готов возместить ущерб

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - На судебном заседании в Красноярском краевом суде во вторник адвокат просил смягчить бывшему заместителю главы Росприроднадзора, экс-префекту Северного административного округа Москвы, а ныне председателю совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олегу Митволю меру пресечения, ссылаясь на то, что он заключил досудебное соглашение, у него на попечении находятся мать-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также, что Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб, адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко, сообщает пресс-служба суда.

Прокурор, в свою очередь, отметила, что ущерб нанесен бюджету, а Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за рубеж и он может скрыться. Также она отметила тяжесть преступления.

Красноярский краевой суд во вторник рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения адвокатов бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы, а ныне председателя совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олега Митволя, сообщает пресс-служба суда.

"Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы и выслушав стороны, постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Митволя без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 июня Центральный районный суд Красноярска заключил Митволя под стражу до 24 июля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что бывший префект Северного административного округа Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора Митволь, который собирался вылететь за границу на отдых, был задержан в московском аэропорту "Внуково".

Информированный источник сообщил агентству, что арест Митволя может быть связан с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске. Экс-чиновник подозревается в хищении более 900 млн рублей.

Строительство красноярского метрополитена началось в 1995 году, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена.

В декабре 2019 года Митволь, который является председателем совета директоров АО "КрасноярскТИСИз", заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект возвращен на доработку.

В июле 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом сообщил, что красноярский метрополитен может быть построен к 2025 году.