Более тысячи машин ожидают проезда по Крымскому мосту

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,1 тысячи автомобилей скопилось в общей сложности с двух сторон Крымского моста после четырехчасовой остановки движения в четверг утром, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Тамани проезда ожидают 500 машин, со стороны Керчи - 650.

Движение по Крымскому мосту перекрывалось рано утром в четверг: проезд был недоступен с 05:13 до 09:23.

Как сообщалось, накануне в течение суток движение останавливали трижды.