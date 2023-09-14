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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Более тысячи машин ожидают проезда по Крымскому мосту

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,1 тысячи автомобилей скопилось в общей сложности с двух сторон Крымского моста после четырехчасовой остановки движения в четверг утром, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Тамани проезда ожидают 500 машин, со стороны Керчи - 650.

Движение по Крымскому мосту перекрывалось рано утром в четверг: проезд был недоступен с 05:13 до 09:23.

Как сообщалось, накануне в течение суток движение останавливали трижды.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Автодорожная часть находится в ремонте.

Крымский мост Керчь Тамань
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