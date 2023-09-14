Суд в Ростове-на-Дону назначил главарю банды Гагиева пожизненный срок

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил к пожизненному заключению Аслана Гагиева по делу об организации преступного сообщества, действовавшего в Москве, Московской области и Северной Осетии, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Гагиев будет отбывать наказание в колонии особого режима, сказал судья.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд рассматривает дело в отношении уроженца Грузинской ССР Гагиева по прозвищу Джако, обвиняемого в организации преступного сообщества и убийствах в Северной Осетии. Прокурор запросил для него пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.

По данным СКР, Гагиев создал в Северной Осетии преступное сообщество, в которое входили банды под руководством ранее осужденных Олега Дзарахохова и Бахрома Секинаева, а также Дениса Кокоева, который в настоящее время находится в международном розыске.

Гагиеву инкриминируются ч.1 ст.210 (создание и руководство преступным сообществом), ч.1 ст.209 (создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой), пп."а, е, ж, з" ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом) и ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой).

По данным следствия, с 2004 по 2014 годы фигуранты уголовного дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение людей свободы.

Уже осуждены к длительным срокам лишения свободы более 20 участников банды.