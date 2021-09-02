Криминальный авторитет из Северной Осетии Джако предстанет перед судом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело уроженца Грузинской ССР Аслана Гагиева по прозвищу Джако, обвиняемого в организации преступного сообщества и убийствах в Северной Осетии, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба суда.

Предварительное слушание по делу назначено на 7 сентября. Гагиеву инкриминируются создание и руководство преступным сообществом и устойчивой вооруженной группой, убийство двух и более человек общеопасным способом, совершенное организованной группой и сопряженное с бандитизмом, а также незаконный оборот оружия.

По версии следствия, Гагиев создал в Северной Осетии преступное сообщество, чтобы добиться доминирующего положения в криминальной среде региона. "Банда Гагиева" действовала в Москве, Подмосковье и Северной Осетии.

По данным следствия, с 2004 по 2014 годы фигуранты дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убили и попытались убить 41 человека, а также похищали и незаконно лишали людей свободы.

Банды, входящие в преступное сообщество, возглавляли уже осужденные Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев, а также Денис Кокоев, который сейчас находится в международном розыске. Всего уже осуждены 25 участников банды, а восемь погибли в ходе внутренних конфликтов.